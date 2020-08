Priorità al feeling con la tifoseria

Il nome della società con la quale Friedkin ha acquistato il pacchetto di maggioranza della Roma,“Romolus and Remus Investiments”, suona già come un programma. All’imprenditore texano non spetterà il compito di rifondare, ma di ridare solidità economica alla società e certezze tecniche alla squadra, ricostruendo il feeling con i tifosi.

Impegno non da poco. Per molti, l’addio di Pallotta rappresenta una liberazione, ma sarebbe ingiusto giudicarne l’operato valutando soltanto gli aspetti negativi. Piuttosto è proprio partendo dagli errori del suo predecessore, che Friedkin potrà costruire almeglio il suo nuovo percorso.

(Il Messaggero)