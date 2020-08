Primi a fermarsi e primi a ripartire: riecco la Ligue 1, ma è un po’ “zoppa”

La Ligue 1 è pronta a riprendere questa sera con la gara inaugurale della nuova stagione tra Bordeaux e Nantes. Certo, quello che si appresta a iniziare non sarà il solito campionato francese, visto anche che il Lione e il PSG, che disputerà domenica la prima finale di Champions League della propria storia, non sono ancora arruolabili per riprendere a giocare. Senza parlare poi della possibilità di rinvio delle partite, che scatta automaticamente con quattro giocatori positivi rilevati in meno di otto giorni, come accaduto al Marsiglia. Una Ligue 1 particolare, tra squadre che ancora devono andare in vacanza, club che non possono allenarsi per il virus e società che lamentano stanchezza dei propri tesserati per l'eccessivo stress a cui sono sottoposti causa virus. Insomma, il calcio in Francia sta per tornare ma non sarà quello a cui siamo abituati.

(Il Messaggero)