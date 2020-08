Pressing Dzeko

La Juventus non molla uno dei suoi obiettivi di mercato per l'attacco: Edin Dzeko. Il giocatore giallorosso nella giornata di domani si inizierà ad allenare con la Roma, però il desiderio di trasferirsi a Torino rimane vivo. Da parte del ds Paratici sembrano arrivare notizie di un raffreddamento della società giallorossa all'argomento, anche perché una delle condizioni poste dalla Roma è quella che sia l'attaccante bosniaco a esporsi se vuole veramente il trasferimento, per prendersi la responsabilità della trattativa. I giallorossi lo valutano sempre tra i 10 e i 15 milioni, ma a Trigoria piace Romero che potrebbe arrivare magari con uno scambio.

(Tuttosport)