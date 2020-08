Piste turche per Perotti e Santon. Fazio verso la Spagna

La parole d'ordine è vendere il più possibile, continuano infatti i contatti con gli agenti dei giocatori per piazzare gli esuberi. Sono arrivate in questi giorni due offerte dalla Turchia: il Fenerbahce è interessato a Diego Perotti, mentre il Besiktas a Davide Santon. Per l'argentino la Roma potrebbe incassare 2 milioni, risparmiando 3 milioni di ingaggio. In Turchia filtra ottimismo, ma sul fronte giallorosso c'è cautela. Più complicata la questione Santon, che il Besiktas vuole solo in prestito: a queste condizioni il giallorosso sarebbe tentato a dire di no, ma la soluzione potrebbe essere l'allungamento del contratto con la Roma.

Si sta lavorando inoltre sul possibile scambio col Napoli tra Under e Maksimovic, che piace a Fonseca. Su Fazio c'è invece un interessamento del Villarreal. In uscita anche Florenzi, che piace all'Atalanta, mentre per Kluivert si aspettano offerte congrue al suo valore.

(Gasport)