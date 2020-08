Pirlo sceglie Dzeko

Uno dei maggiori intrighi di questo mercato si sta risolvendo. Se si scioglierà completamente porterà Dzeko alla Juve, Milik alla Roma e Under (forse accompagnato da Riccardi) al Napoli. Nelle ultime ore un nodo è stato sbrogliato: Milik sembra essersi convinto ad accettare il trasferimento alla Roma. Non è stato invece raggiunto l’accordo tra le due società e questo al momento è il punto su cui si è incastrata la megaoperazione. Il Napoli valuta Milik 40 milioni benché abbia il contratto in scadenza nel 2021, la Roma non ha alcuna intenzione di aggiungere cash al trasferimento in azzurro di Under. Nell’operazione potrebbe entrare Riccardi che non sembra però troppo convinto del trasferimento. Se tutto questo si risolvesse, l’affare complessivo sarebbe in discesa: Juve e Roma hanno una base di accordo peril trasferimento di Dzeko a 12 milioni e il centravanti ha già dato il consenso.

(Corsera)