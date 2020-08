Pirlo progetta il 3-4-3 e chiama Dzeko. La Juve blocca Milik: il Napoli s'infuria e alla Roma chiede altri 10 milioni

Giorni intensi per sbloccare il rebus degli attaccanti tra Juve, Roma e Napoli. Il tecnico bianconero Andrea Pirlo ha chiamato, assieme al ds Paratici, tutti i principali obiettivi: Edin Dzeko in primis, ma anche Arkadiusz Milik e Luis Suarez.

La telefonata al polacco ha indispettito particolarmente il Napoli. La Juve ha da tempo un accordo con Milik e stando a quanto riferisce il quotidiano torinese ha chiesto al giocatore di aspettare un anno, per poi arrivare a Torino da svincolato. Pirlo preferirebbe puntare per questa stagione su Dzeko, che ha già trovato l'accordo per un biennale con la Juve (così come c'è l'intesa tra i due club). A vuoto invece il sondaggio per Suarez, che chiede un triennale da 14 milioni a stagione.

Così è scoppiato il caso: De Laurentiis è pronto a tenere il suo centravanti in tribuna per tutta la stagione. Milik intanto ha capito di non essere la prima scelta della Juve e si guarda intorno. C'è la proposta della Roma, che al Napoli ha offerto Under e Riccardi. Ma De Laurentiis, oltre ai due giocatori, chiede altri 10 milioni in più.

(La Stampa)