Perotti è all’ultimo giro, ma il tango non è detto si fermi

Perotti, almeno per ora, non pensa a lasciare la Roma. Il suo contratto scade il prossimo giugno e l’argentino ha intenzione di onorarlo almeno fino alla fine. Il club invece - visto l'ingaggio da 3 milioni percepito dall'argentino - spera che gli arrivi un’offerta maggiore o almeno equivalente. Cosa che non poteva garantirgli il Fenerbahce (in Turchia davano la trattativa per chiusa). Perotti potrebbe rescindere e il club risparmiare lo stipendio, ma il giocatore per ora non si è accordato non solo con il Fenerbahce, ma anche con altri club che nelle scorse settimane avevano sondato il terreno. D’altronde, fosse per lui, resterebbe ancora a Roma, convinto di potersi giocare le sue carte pur senza scendere in campo con continuità, per poi chiudere la carriera in Argentina. La Roma non ha intenzione di metterlo alla porta, visti anche i buoni rapporti con il suo agente, ma cercherà di trovare insieme a lui una soluzione che vada bene per tutti.

(Gasport)