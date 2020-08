Perez raggiunge Mirante: è positivo. Fonseca dirige il primo allenamento

Nella Roma c'è un altro caso di Covid: dopo Mirante è risultato positivo anche Carles Perez. Fonseca, dopo il portiere, perde così anche lo spagnolo. Che non si trova a Roma ma in Spagna. L'ex Barcellona ha voluto infatti anticipare i controlli visto che un suo familiare aveva manifestato i sintomi di un'influenza. E l'esito purtroppo è stato positivo. Ora dovrà restare in quarantena per due settimane e non potrà né rientrare in Italia, tantomeno partecipare alla prima parte del raduno.

Oggi invece la squadra scenderà in campo per il primo allenamento alle 18. I calciatori non si sono sottoposti alle visite mediche in quanto già svolte a metà giugno. Domenica invece l'allenamento inizierà alle ore 9.30.

(Il Messaggero)