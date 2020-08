Peres-Kluivert positivi. Fonseca perde i pezzi

Ieri anche Bruno Peres e Justin Kluivert sono risultati positivi al Covid. Totale positivi a Trigoria: sei, quattro della prima squadra. Per ora. Fonseca non ha potuto fare altro che annullare l'allenamento di ieri, il primo della stagione ed è in dubbio quello di oggi, programmato per il tardo pomeriggio, 18,30. La squadra si sottoporrà ad un'altra serie di tamponi questa mattina: un test rapido, che darà risultati in tempo necessario per stabilire se il lavoro nel pomeriggio potrà essere confermato o meno. Chiaro, se dovesse uscire un altro caso, in campo non si va, e si ripeterà il giorno dopo il giro dei controlli. Peres e Kluivert, a differenza di Mirante e Perez, potrebbero essere stati a contatto con qualche compagno di squadra, proprio durante la giornata del primo tampone a Trigoria, nel quale hanno condiviso - in tanti - la stessa stanza per effettuare il controllo.

(Il Messaggero)