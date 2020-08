Pellegrini: se fosse lui il regista prescelto da Fonseca?

Uno dei primi pensieri di Fonseca in vista della nuova stagione è quello di abbassare Pellegrini tra i due mediani, a fare un po’ il palleggiatore, per migliorare la qualità nella costruzione dal basso e nell’impostazione della manovra. Se poi sarà una scelta definitiva o anche solo un pensiero per i momenti di necessità questo lo si capirà in seguito. Se si dovesse davvero andare ancora avanti con il 3- 4-2-1 in attacco ci sarebbero troppi giocatori: per i due posti da trequartista alle spalle della punta, infatti, allo stato attuale Fonseca ha già i vari Zaniolo, Mkhitaryan, Pedro e Carles Perez. Due maglie per quattro giocatori, che diventerebbero cinque contando anche Pellegrini. A questo punto , vista anche l’intelligenza tattica del ragazzo, perché non riportarlo a giocare più basso, in mezzo al campo? L’idea c’è da un po’ di tempo, va solo praticata e assemblata nel migliore dei modi. Se invece Fonseca dovesse tornare a giocare con il 4-2-3-1 per i tanti esterni o trequartisti che la Roma ha in rosa ci sarebbero molte più opportunità di mettersi in mostra alle spalle della punta.

(Gasport)