Pedro,spalla ok e tempi di recupero più corti: in campo tra circa un mese

Inizia la settimana di Pedro. Nelle prossime ore l’attaccante spagnolo sosterrà le visite mediche e poi metterà la firma sul contratto di due anni, con opzione per il terzo, a 3 milioni netti (più bonus) d’ingaggio. Fonseca però non lo avrà a disposizione da subito. Il controllo a cui l’attaccante si è sottoposto la scorsa settimana a Villa Stuart per verificare le condizioni della spalla operata, ha dato delle buone indicazioni e i tempi di recupero saranno accorciati, ma non sarà disponibile per scendere in campo prima della fine di settembre inizio ottobre.

(Corsera)