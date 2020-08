Pedro, volto nuovo di prestigio ma con la spalla da sistemare

Dopo il controllo specifico del 18 agosto alla spalla, oggi è il giorno delle visite mediche di Pedro. Le condizioni dello spagnolo - dopo il controllo della settimana scorsa - hanno rassicurato tutti: ha infatti riportato una semplice lussazione della clavicola e per rivederlo in campo ci vorrà un mese. Nel frattempo, per accelerare i tempi di recupero, il giocatore si sta sottoponendo ad alcune sedute di fisioterapia.

Dopo aver svolto le visite mediche, Pedro firmerà il contratto da 3 milioni più bonus a stagione che lo legherà alla Roma fino al 2022.

(Il Messaggero)