Pedro si presenta: «Felice di essere qui». Fienga vola a Londra

«Sono molto felice di essere a Roma», Si presenta così, Pedro Rodriguez Ledesma, dopo aver effettuato una prima visita specialistica alla spalla destra, operata lo scorso 4 agosto. Arrivato svincolato dal Chelsea, Pedro firmerà un biennale a circa tre milioni a stagione, dopo aver effettuato le visite mediche pre-stagionali di rito, la prossima settimana.

Confermato intanto il viaggio di oggi a Londra di Fienga, per incontrare Ryan Friedkin, il figlio del nuovo presidente della Roma, Dan. Il Ceo farà il primo vero punto della situazione dopo il closing, stilando una strategia comune che abbia efficacia nel medio-lungo termine. Niente ds per il momento: la nomina sarà al termine del mercato. Paradosso necessario per poter tesserare un dirigente al momento impegnato con un altro club (Paratici della Juventus?). Il viaggio a Londra sarà l’occasione anche per incontrare vari intermediari di mercato: piace Torreira dell’Arsenal, all’interno di uno scambio con Diawara, mentre si insiste con lo United per Smalling. .

