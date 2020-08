Pedro, la pancia non è piena: «Qui per vincere ancora»

Adesso Pedro è ufficialmente un giocatore della Roma. Lo spagnolo - che arriva a titolo gratuito dal Chelsea e in carriera ha vinto tutto ciò che c'era da vincere - ha firmato un contratto triennale a tre milioni più bonus a stagione. Il suo obiettivo è continuare a vincere. Un augurio niente male per un club che manca all’appuntamento con un trofeo dal 2008: «Quando arrivi in un nuovo club vuoi vincere ancora - ha rivelato al sito ufficiale della società - Capisco che sia difficile, ma questo è lo scopo. La mia ambizione è sempre molto alta, voglio vincere con la Roma. Lo ritengo possibile e capisco che rappresenti una grande sfida per la squadra».

(Il Messaggero)