Pedro, gli esuberi da rivalutare e un confronto con Dzeko: Fonseca riparte da qui

Oggi di fatto comincia la stagione della Roma. Fonseca avrà tutti i big a disposizione per due giorni, oggi e domani. Occhi puntati su Kolarov, con le valigie pronte direzione Inter, e Dzeko. I punti cardine della sua prima Roma al momento sembrano più fuori che dentro, ma il bosniaco ha ancora più di qualche dubbio. Con il numero 9 non si erano lasciati bene dopo la partita contro il Siviglia, chissà se il primo allenamento dell’anno sarà l’occasione per un chiarimento o se invece si andrà avanti come se nulla fosse.

Tra i giovani c'è invece Calafiori, che è piaciuto tanto all’allenatore sul finale della scorsa stagione. Con Kolarov via potrebbe restare fisso in prima squadra, come piacerebbe a lui e al suo entourage (è gestito da Mino Raiola). Infine, primo giorno con Fonseca per Pedro: è l’unico volto nuovo di un gruppo che parte tra mille dubbi e incertezze.

(gazzetta.it)

