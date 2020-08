Pedro: fame, gol e tanta voglia di esultare

Da ieri Pedro è ufficialmente un giocatore della Roma. Durante i suoi primi giorni nella Capitale, Pedro ha iniziato a parlare un po’ di italiano, si sta curando dopo l’operazione alla spalla e sta cercando casa in modo da poter lasciare l’hotel dell’Eur che lo ospita. Lo spagnolo, che in carriera ha vinto tutto, vuole cercare di farlo anche con la Roma: «Come prima cosa, quando arrivi in un nuovo club vuoi vincere ancora. Capisco che sia difficile, ma questo è l’obiettivo, la mia ambizione è sempre molto alta. Vincere un trofeo è possibile e capisco che rappresenti una grande sfida per la squadra e per tutti». In tema di squadra, Pedro parla di Zaniolo e Carles Perez, ma anche di Mkhitaryan e Dzeko, con cui spera di far coppia a lungo: «Nicolò è un grande giocatore, potente che segna gol. Perez è un’altra buona ala e ha un grande potenziale per fare bene per questo gruppo. Ci sono così tanti giocatori qui, i migliori giocatori - Dzeko, Micki, anche altri con una grande esperienza - e questo è positivo per combattere e competere con altre squadre per un trofeo, sia in campionato sia in una coppa».

(Gasport)