Pau Lopez, volo interrotto. Ora lo spagnolo deve giocare su due tavoli

Non è stata semplice l’estate di Pau Lopez: al pari di una vita privata che va a gonfie vele (tra poco arriverà il terzo figlio, il secondo è nato lo scorso dicembre), c’è un rapporto con la Roma che si è complicato mese dopo mese. Adesso, approfittando dell’esclusione dai convocati della Spagna il portiere catalano ha l’occasione di lavorare con serenità a Trigoria.

Nonostante una stagione con più ombre che luci (l’errore nel derby di ritorno e quello contro il Siviglia in Coppa sono stati due macigni importanti), Pau Lopez gode della fiducia di Fonseca. Le alternative? Meret e Gollini, da sempre, sono i nomi che più piacciono alla società, ma al momento sono inavvicinabili come costi. Sirigu è un altro nome che piace per la sua esperienza, ma la società, ad ora, così come l’allenatore, è intenzionata ad andare avanti con il portiere scelto un anno fa.

