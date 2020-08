Pau Lopez non convince. Portieri, via al casting

Arrivare a Roma e non venir paragonati a portieri dal calibro di Szczęsny e Alisson non è certamente facile, ma la stagione appena conclusa in giallorosso da Pau Lopez ha fatto emergere tutti i suoi limiti all'interno di una rosa che dalla prossima stagione ha scelto di non sbagliare più. Lo spagnolo è arrivato a Roma per 23,5 milioni, mai i giallorossi avevano speso tanto per un portiere, e ha fatto vedere a inizio stagione le sue doti, salvando in più occasioni il risultato. Poi però qualcosa è andato storto, forse dopo l'errore nel derby di ritorno, e da quel momento blackout totale; non si è più visto lo stesso giocatore a difendere i pali. Per questo motivo a Trigoria si cercherà, anche se con molte difficoltà, di piazzarlo altrove e puntare su un nuovo estremo difensore. Il nome in cima alla lista era quello di Gollini dell'Atalanta, ma dopo l'infortunio la Roma ha scelto ovviamente di lasciar perdere. Piace Sirigu del Torino, che però il presidente Cairo blinda durante la conferenza stampa di presentazione di Giampaolo. C'è Meret del Napoli, che non è detto possa arrivare magari con uno scambio di giocatori, vedi tipo Under. Infine vanno segnalati i nomi di Cragno del Cagliari, per cui i rossoblu chiedono una cifra molto elevata, e Andrada del Boca Juniors. Tutto però dipenderà dalla partenza o meno di Pau Lopez.

(gasport)