Partono i leader? Nessun problema. Adesso al volante c’è SuperMiki

Se Dzeko e Kolarov dovessero lasciare Trigoria, Mkhitaryan è pronto a prendersi sulle spalle la Roma. Così come il terzino e il centravanti, anche l'armeno è uno di quei giocatori che possono mettere in campo, oltre al talento e alla tecnica, anche trofei ed esperienza. Mkhitaryan sa che con l’arrivo di Pedro e il ritorno di Zaniolo, la concorrenza alle spalle dell’attaccante sarà tanta, a meno che Pellegrini non si convinca davvero a giocare più da regista che da trequartista. L’impressione, però, vedendo come sono andate le cose nell’anno appena trascorso, è che se sta bene fisicamente per Fonseca l’ex Arsenal è un titolare. Una delle prime maglie da assegnare va a lui, che praticamente ogni volta che gioca, tra gol, assist e intuizioni, entra in tutti i gol della squadra.

(Gasport)