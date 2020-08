Parte il Fonseca bis. Prima missione la fiducia del gruppo

Fonseca si prepara a riprendere in mano la sua Roma e iniziare a lavorare in vista della nuova stagione a Trigoria. Nella giornata di oggi i giocatori si sottoporranno ai test per il Covid e da domani si ricomincerà ad allenarsi. Il portoghese sa che lavorerà con gli occhi puntati su di sé dopo aver mancato l'obiettivo Champions League lo scorso anno ed esser uscito con una brutta partita dall'Europa League contro il Siviglia. Fonseca dovrà riconquistare la fiducia di tutti, giocatori compresi, per affrontare al meglio la nuova stagione. Intanto sul fronte societario il presidente Friedkin si prepara a sbarcare nella Capitale. Il texano infatti trascorsa la prima settimana di settembre avrà terminato il periodo di quarantena fiduciaria per evitare il Covid e potrà muoversi verso Roma, dove si presenterà a tutto il club e assisterà alla prima di campionato.

(La Repubblica)