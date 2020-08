Paratici non va alla Roma

Fabio Paratici non sarà il prossimo ds della Roma. Nelle ultime settimane si era diffusa la voce di un interessamento dei giallorossi al ds della Juventus, ma attualmente non c'è nessun riscontro. Il ds bianconero infatti porterà regolarmente a termine la campagna acquisti per il club di Agnelli, a cui è legato da molte stagioni. Paratici è legato al club anche da un solido rapporto con il presidente bianconero e, anche se il suo contratto scadrà nel 2021, a fine mercato il dirigente si siederà con i vertici della Juventus per discutere del futuro. L'ipotesi Roma è comunque da escludere.

(Tuttosport)