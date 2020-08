Nuovo stadio: atteso il sì a settembre. Via possibile per fine 2023

L’approvazione finale della Convenzione e della Variante Urbanistica per il nuovo stadio di Tor di Valle. L’iter ormai non sembra a rischio, ci si è spinti talmente avanti come procedura che è di fatto impossibile tornare indietro. La Roma, però, è ovvio che si aspetti il sì definitivo in tempi anche rapidi, per poi avviare i bandi internazionali e procedere finalmente con l’inizio dei lavori. Dal giorno del via ci vorranno dai 26 ai 30 mesi. Dovesse arrivare il via libera a settembre, lo stadio a fine 2023 potrebbe essere pronto.

(Gasport)