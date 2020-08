Nuova Roma: Friedkin jr. indica la via

La nuova Roma prende forma a Londra. Il Ceo Guido Fienga ha incontrato Ryan Friedkin nella City per tracciare le linee guida da seguire nei prossimi mesi. primo obiettivo della nuova proprietà è infatti garantire la solidità finanziaria al club, preparare l'Opa, ma si è parlato anche di mercato. Una delle priorità è riportare Smalling a Trigoria: Fienga spera di convincere il Manchester United ad accettare un prestito oneroso e il riscatto obbligatorio nella prossima stagione. Per quanto riguarda il direttore sportivo, la nuova società preferisce aspettare per capire quale dei profili che è stato preso in considerazione possa liberarsi. Con l'impossibilità di arrivare a Paratici, si attendono segnali da Ausilio dell'Inter. Un altro tema di attualità è stato quello dell'allenatore. Fonseca ha concluso male la sua prima stagione in Italia, ma in questo momento non è preso in considerazione un cambio.

(Corsport)