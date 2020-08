Non solo Smalling. Con Maksimovic è pronto un bunker

La Roma continua a lavorare costantemente per regalare ai tifosi il ritorno di Smalling nella Capitale anche per la prossima stagione. Il difensore inglese è stato uno dei migliori della scorsa stagione e Friedkin vuole fare in modo che Fonseca possa ancora disporne. Rimane caldo però l'asse di mercato con il Napoli, oltre che per lo scambio che vede come protagonista Milik. I partenopei avrebbero messo sul mercato anche Maksimovic, difensore serbo, che sembra piacere ai giallorossi, che se confermassero il sistema di gioco con la difesa a tre avrebbero bisogno di giocatori da far ruotare. Non si esclude quindi un possibile arrivo del giocatore del Napoli come rinforzo per Fonseca. Intanto a Londra Fienga continua a lavorare per il prossimo anno, mettendo nel mirino giocatori del calibro di Torreira e Guendouzi dell'Arsenal e Jorginho del Chelsea.

(gasport)