Nasce la Roma di Friedkin: avanti con Fonseca. Il punto sul vertice di Londra

Ieri mattina il Ceo Fienga è volato a Londra per un incontro con Ryan Friedkin. Le tematiche affrontate sono state diverse: dal risanamento dei conti ai temi del mercato. L'incontro è stato centrato sui numeri del bilancio. Cioè su come operare a breve termine per migliorare i conti. Per quanto riguarda la campagna acquisti invece la certezza è la conferma di Fonseca, oltre alla necessità di sfoltire la rosa, ridimensionare il monte ingaggi, ma soprattutto realizzare entro il 30 giugno 2021 plusvalenze di almeno cento milioni.

(Il Romanista)