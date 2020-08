«Mi chiamo Totti»: il docufilm sulla vita del Capitano

IL TEMPO (F. SCHITO) - Totti torna alla ribalta e lo fa in grande stile con un annuncio sui propri canali social. «Con tanta emozione ed orgoglio - le parole dell'ex capitano della Roma in un post su Instagram - vi presento questo ultimo progetto, il documentario sulla mia storia». Il docufilm, «Mi chiamo Francesco Totti», con la regia di Alex Infascelli, verrà presentato alla Festa del Cinema di Roma e andrà nelle sale cinematografiche il 19, il 20 e il 21 ottobre.

Dopo la biografia «Io capitano», scritta da Paolo Condò, e la serie «Speravo di morì prima» in cui viene interpretato da Pietro Castellitto, la leggenda giallorossa finisce anche sul grande schermo: «Vi confesso - ha proseguito l'ex numero 10 romanista - che non avrei mai pensato che potesse arrivare questo momento! Spero vi piaccia e vi faccia emozionare e commuovere proprio come è successo a me». Per uno che di emozioni sul campo ne ha regalate a iosa per anni, riuscirci anche al cinema sarebbe una doppietta da incorniciare.