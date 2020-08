Mercato a rilento: “Prima le cessioni”. E Dzeko è un caso

La spedizione di Fonseca a Londra è servita per definire alcune operazioni finanziarie (ricapitalizzazione e Opa) e per disegnare le strategie di mercato della Roma che verrà. In primis però bisogna cedere, prima gli esuberi ma anche i sacrificabili per le plusvalenze. Si parla molto di Florenzi che è appena tornato nella Capitale e piace all’Everton di Ancelotti. Poi c’è Schick, che il Lipsia vorrebbe chiudere in poco tempo. In uscita anche Jesus, vicino al Cagliari, e Under, accostato al Napoli. Appena rientrato a Roma anche Edin Dzeko, che si dovrà confrontare col Ceo Guido Fienga. Il bosniaco dovrà chiarire la sua posizione dopo le dure parole nel post gara di Siviglia e decidere se sposare ancora il progetto Roma.

(La Repubblica)