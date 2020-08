Mentre la sua Roma passa a Friedkin, Totti investe nelle startup con Lieri33

Non solo l'attività di procuratore con la sua CT10. Francesco Totti ha deciso di investire nelle start up. L'ex capitano giallorosso ha deciso di fare fiducia al business dello storico amico Carlo Cancellieri. Nelle scorse settimane, attraverso un aumento di capitale dedicato da 100mila euro ha rilevato la maggioranza del capitale (50,98%) di Lieri33, la holding d’investimento di Cancellieri che ha in portafoglio partecipazioni in varie start-up quali Dindarò, Lisari, Filo e Mylab Nutrition.

(Milano Finanza)