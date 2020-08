Maledetta Primavera: due calciatori positivi al Covid

2 calciatori della Roma Primavera ieri sono stati mandati a casa in isolamento perché positivi al Covid-19. Scattate le misure previste dal protocollo: stop di gruppo fino a lunedì prossimo., oggi test per altri 2 giocatori. «Sono stati in vacanza in Sardegna» ammettono a Trigoria. A Porto Rotondo, nei locali Blue Beach e Contry. Domani, al Campus Bio-Medico, nuovo tampone.

I 2 calciatori, terzino (18 anni) e mediano (19), stanno, comunque, bene. Come l’esterno basso (19 anni) e il centrocampista (20) da controllare stamattina (non sono primavera, essendo stati in prestito nella stagionescorsa). È lo staff medico a prendere di petto la questione, chiedendo loro come (e dove) hanno passato l’estate. Domande che rivolgerà anche ai big.

(Il Messaggero)