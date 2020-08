L'Uefa pensa a un tetto per i salari dei calciatori

L'ultima idea del Uefa è quella di mettere un tetto per i salari dei calciatori. Un'opzione che stuzzica anche il presidente del Uefa Aleksander Ceferin: "Ci sono alcune idee interessanti, ma abbiamo bisogno di tempo per discutere e analizzare la loro fattibilità prima di fornire maggiori dettagli". Due pareri di esperti commissionati dal parlamento tedesco hanno affermato che un tetto salariale è possibile ma solo se implementato attraverso la Uefa. Nell'ottica di una maggiore uguaglianza finanziaria nel calcio europeo, ha detto Ceferin, l'idea di una «tassa sul lusso» per i club che non osservano le regole è «interessante»

(MilanoFinanza)