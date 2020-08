Lo United non risponde ai giallorossi per Smalling

Fienga ha come priorità il riscatto di Smalling. Il Manchester United, però, non ha più risposto alla Roma che non ha alzato la proposta originaria, 14 milioni. Riportare il centrale a Trigoria è una priorità, molto più rispetto all'esigenza di trovare un nuovo centravanti. Che Dzeko abbia un accordo con la Juventus poco importa. A Trigoria stanno provando ad uscire dall’angolo. Non semplice perché sia il Napoli che il club bianconero tengono bloccato il mercato. Paratici con l’intesa raggiunta con Dzeko e non liberando Milik, De Laurentiis invece aprendo alla Roma ma alle sue condizioni. Ossia volendo imbastire un doppio scambio inserendo anche i cartellini di Veretout e Maksimovic, oltre a quelli già noti di Milik e Under. A Trigoria però il serbo non convince e l’intenzione è quella di non cedere Veretout. La volontà rimane dunque quella di sacrificare i soli Cengiz e Riccardi, girando la decina di milioni che arriveranno dalla Juventus per Dzeko.

(Il Messaggero