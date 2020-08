Marcello Lippi, ex ct della Nazionale italiana, in un'intervista rilasciata al settimanale ha parlato anche di Daniele De Rossi e delle prospettive dell'ex capitano della Roma nel ruolo di allenatore. Queste le sue parole: "Chi somiglia di più a Pirlo? Mi sembra che Nesta e Grosso abbiano qualcosa in comune, sono tutti tecnici che hanno molto da insegnare ai giocatori. Riusciranno. Come De Rossi”.

(Sportweek)