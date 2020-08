Le ragazze giallorosse cercano la prima vittoria

Oggi alle 17.45 la Roma Femminile affronterà la Pink Bari, dopo il pareggio di una settimana fa contro il Sassuolo. La prima in campionato non ha soddisfatto Betty Bavagnoli: «Mi aspetto una partita tosta, - le sue parole - ma anche la reazione delle giocatrici dopo una settimana in cui abbiamo preparato ogni dettaglio. Serviranno tutta la grinta e la determinazione possibili».

Probabile esordio dal primo minuto per Andressa, che si è unita in ritardo alle compagne visti i problemi a rientrare dal Brasile (dove si è anche sposata.). Gara dell’ex per Paloma Lazaro, in rete alla prima partita, e Serturini.

(Gasport)