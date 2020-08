Lavello, Zeman jr in panca con Moggi "consigliere"

Zdenek Zeman e Luciano Moggi a stretto contatto. Potrebbe accadere l'impossibile. E' questa la suggestione che eccita una piazza calcistica dove l'allenatore scelto è Karel Zeman, il figlio di Zdenek. L'iniziativa è di Vincenzo Caputo, da poco divenuto presidente del Lavello - società lucana neopromossa in Serie D - che ha pensato a un colpo clamoroso, soprattutto a livello mediatico. Perché nella sua mente frulla l'idea di vedere sugli spalti dello stadio "Pisicchio" Luciano Moggi (potrebbe essere ingaggiato per fare il consulente esterno) e Zednek Zeman, magari non proprio a braccetto, ma a un metro di distanza, in ossequio alle norme anti-covid 19. E chissà che l'ospitalità e il calore della piazza lucana non possa ispirare addirittura una clamorosa pace.

(Corsport)