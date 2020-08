L'agenda di Fienga: il futuro di Dzeko, la fiducia a Fonseca e Zaniolo da star

Inizia la settimana in cui il Ceo Fienga si troverà a confrontarsi con alcune situazioni chiave nell’universo giallorosso: quella legata alla permanenza o meno di Dzeko, quella che prevede un confronto diretto con Fonseca e quella che porterà all’ulteriore valorizzazione di Zaniolo. Entro mercoledì sarà di ritorno a Roma, a quel punto si confronterà direttamente con Fienga per capire meglio la situazione attuale. Edin vuole capire i programmi della Roma, sul giocatore infatti è forte l'interesse della Juve. La Roma, però - che lo valuta 15 milioni - non intende cederlo. Se si dovesse realmente intavolare una trattativa con i bianconeri: nell'affare potrebbero entrare eventualmente Romero, Bernardeschi e Rugani, o Demiral. La Roma, però, in caso dovrebbe trovare altrove un’alternativa ( si potrebbe andare su qualche svincolato di lusso come Mandzukic o Chupo-Mouting ma c'è anche una strada che porta a Piatek).

Per quanto riguarda Fonseca invece, il l portoghese chiederà spiegazioni circa le voci relative all’inserimento di un tattico italiano nel suo staff tecnico, voci però che a Trigoria non trovano conferma alcuna. Piuttosto, Fonseca vorrà invece capire quanta fiducia la società ripone ancora in lui.

Fienga poi parlerà anche con Zaniolo invece per ribadirgli come la Roma voglia farne fino in fondo un uomo simbolo, uno di quelli su cui costruire il futuro non solo tecnico, ma anche a livello di immagine. Ovviamente presto, a mercato finito, ci sarà anche l’occasione di poter parlare di un eventuale ritocco al nuovo contratto.

(Gasport)