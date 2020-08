La scelta di Dzeko: per lui in lizza Juve, Inter e Atletico Madrid

Nel summit a Londra tra Ryan Friedkin e Guido Fienga si è inevitabilmente parlato anche di mercato, e uno dei temi più delicati è quello legato ad Edin Dzeko. Il bosniaco ha un contratto fino al 2022 da 7,5 milioni e l'età del giocatore (34) spinge la Roma ad una riflessione. La novità, rispetto agli anni scorsi è che anche il giocatore sta facendo le sue riflessioni: con una carriera che sta volgendo al termine, la volontà di chiudere con un trofeo importante si sta facendo largo. Per questo Dzeko sembra propenso ad aspettare la prima mossa di una delle sue prentendenti: Juventus, Inter e Atletico Madrid. A Milano lo vuole Conte, mentre a Torino lo aspetterebbe Paratici che lo considera da sempre un suo pallino. La Roma propenderebbe per la cessione ai bianconeri: se dovesse chiudersi infatti, Milik (obiettivo dei giallorossi) resterebbe bloccato a Napoli e per la Roma sarebbe più semplice convincerlo a trasferirsi nella Capitale una volta sfumata la pista juventina. La trattativa con De Lauretiis per Milik prevederebbe l'inserimento di Under (che rimane la seconda opzione del Napoli che come primo obiettivo ha Boga del Sassuolo).

(Tuttosport)