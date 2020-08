La Roma studia Rangnick. Friedkin tranquillizza Fonseca

Contatto Friedkin-Fonseca. Nelle scorse ore, in videochiamata, il nuovo proprietario della Roma ha rassicurato il portoghese che il suo posto di allenatore - è sotto contratto fino a giugno 2021 - non è in discussione. Dan e il figlio Ryan hanno voluto così far arrivare il loro sostegno a tutto lo staff. Friedkin e i dirigenti giallorossi continuano anche a lavorare sulla figura del direttore sportivo, coperta in questo momento da De Sanctis che, con la professionalità di sempre, sta lavorando senza risparmiarsi anche se non è sotto la luce dei riflettori. Tra i profili studiati c’è anche quello di Ralf Rangnick, che si è detto «curioso di vedere come un grande imprenditore come Friedkin proverà a riportare la Roma al successo». Quello di Rangnick non è l’unico nome in lista. Insieme a lui, per restare in ambito straniero, piace il profilo dello spagnolo Victor Orta, che insieme al «Loco» Bielsa ha riportato il Leeds United agli splendori calcistici e finanziari della Premier League.

(Corsera)