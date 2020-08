La lista di Conte: c'è Dzeko se parte Lautaro

L'Inter aspetta di capire il futuro di Lautaro Martinez. Per l'argentino il Barcellona non ha ancora perso le speranze, anche se adesso i catalani hanno questioni molto più grandi a cui pensare. Quindi ad oggi è difficile pensare a un’Inter aggressiva sul mercato a caccia di top player. La strategia resta immutata rispetto al recente passato: occhio alle occasioni di mercato, con un’attenzione particolare verso i giocatori in scadenza o gli esuberi delle big. Per l'attacco Conte vorrebbe Dzeko: l'ipotesi resta viva ma adesso dipende tutto dal futuro di Lautaro. Se il Toro va, Edin è la prima scelta per i nerazzurri.

(Gasport)