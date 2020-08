La Juve ha scelto Dzeko

La Juve ha scelto l'attaccante con cui sostituire Higuain. L'argentino infatti è ai margini del progetto bianconere e la società cercherà di trovargli una sistemazione, nel frattempo però i bianconeri puntano forte sull'obiettivo individuato per prendere il posto del Pipita: Edin Dzeko. Il bosniaco è infatti il centravanti ideale individuato da Pirlo per il suo gioco - lo preferisce al messicano Jimenez e a Milik del Napoli- visto che Edin può svolgere senza problemi il ruolo di regista offensivo.

Un altro elemento che spinge la Juve a preferire Dzeko è il costo dell'operazione: mentre per Jimenez i bianconeri dovrebbero sborsare circa 70 milioni, e per quello di Milik almeno 40, il cartellino di Dzeko costa molto meno (la Roma lo lascerebbe partire per 10/15 milioni).

(Tuttosport)