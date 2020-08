La femminile a Sassuolo e un tabù da sfatare: sempre ko alla prima di campionato

La Roma Femminile guidata da coach Bavagnoli si prepara a scendere in campo per cominciare una nuova stagione. Le giallorosse sono pronte al salto di qualità e, soprattutto a mettersi in discussione per raggiungere i primi due posti del campionato, quelli che oltre che un possibile titolo garantiscono l'accesso alla Champions League. Per questo motivo la rosa è stata rinforzata grazie agli arrivi di Osinachi Ohale, Rachele Baldi e Paloma Lazaro, oltre che dalle conferme delle giocatrici più rappresentative e incisive, come il capitano Bartoli e la centrocampista Giugliano. La Roma dovrà inoltre sfatare un tabu che si porta dietro da due stagioni, alla prima di campionato ha sempre perso e contro il Sassuolo non si devono fare errori se si vuole arrivare in alto nella competizione.

(corsera)