Kolarov: tra Inter e Roma balla un milione. Chiusura vicina

L’Inter è sempre più vicina all’acquisto di Aleksandar Kolarov dalla Roma, ma c’è ancora qualcosa da limare tra domanda e offerta. Tra i due club balla ancora un milione prima della fumata bianca. Dopo il blitz degli ultimi giorni, che aveva portato all’intesa col giocatore, ieri l’Inter ha cominciato a parlare con la Roma per trovare velocemente un accordo sull’indennizzo da garantire al club giallorosso. Che vorrebbe due milioni per lasciar partire il serbo, che ha un contratto in scadenza nel 2021. L’offerta di Marotta al momento è ferma a un milione: con un passo in avanti di entrambi, l’accordo si troverà in breve tempo. Per il serbo è pronto un contratto di un anno con opzione per il secondo. Conte lo aspetta e vede in lui la soluzione ideale per poter dare un cambio di qualità a Bastoni nella difesa a tre, ma anche per poter far rifiatare Young sulla fascia.

(Gasport)