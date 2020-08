Kluivert-Benevento: Raiola prova a convincerlo

Non solo Dzeko e Kolarov, nei prossimi giorni anche Justin Kluivert - attualmente fermo ai box perché positivo al Covid19 - potrebbe lasciare la Roma. Quella che nei giorni scorsi sembrava una inverosimile voce di mercato, cioè un suo trasferimento in prestito al Benevento, sta invece diventando un’ipotesi reale. Di offerte vere e proprie per l’olandese a Trigoria non ne sono arrivate e il rapporto con Fonseca non è effettivamente mai decollato. Per questo motivo il suo agente, Mino Raiola, sta spingendo molto per convincere l’attaccante ad accettare una soluzione che gli permetterebbe di giocare con continuità e di rilanciarsi dopo due anni in cui i bassi sono stati più degli altri. Un duro colpo per l’orgoglio del giocatore, che il giorno della sua presentazione a Trigoria disse di ambire alla maglia del Barcellona.

(Corsera)