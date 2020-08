Juve, prosegue il pressing per Dzeko. L’agente: “Per ora resta alla Roma, poi si vedrà”

L'intrigo di mercato che vede un forte interesse della Juventus per Edin Dzeko continua a caratterizzare queste giornate. Il nuovo tecnico bianconero Pirlo avrebbe messo l'attaccante bosniaco in cima alla lista dei desideri consegnata a Paratici, ma i giallorosi non sembrano interessati a lasciar partire il proprio capitano. Intanto però il suo agente, Silvano Martina, ha commentato così nella serata di ieri il possibile trasferimento a Torino ai microfoni di Sportitalia: "Edin alla Juventus? Per ora resta alla Roma, poi si vedrà". Insomma, da queste parole uno spiraglio per il trasferimento rimane aperto ma intanto la Roma si tiene stretto Edin, aspettando magari di avere novità da Napoli dove si sta trattando con Milik.

(Tuttosport)