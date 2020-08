Juve, Pirlo vuole Edin. Milik alla Roma può sbloccarlo

In vista dell'apertura del prossimo calciomercato di settembre è ormai possibile dire che è nato un triangolo tra Roma, Juventus e Napoli. Il filo che lega questi tre club è quello degli attaccanti. Infatti i bianconeri avrebbero messo in cima alla lista dei propri desideri il centravanti giallorosso Edin Dzeko. Il bosniaco però non sembra voglia lasciare la Capitale, anche la nuova Roma di Friedkin si dice voglia costruire il proprio futuro su di lui, ma il mercato è sempre ricco di sorprese. Edin può partire, ma per farlo i gialllorossi devono trovare un rimpiazzo. Per questo motivo con il Napoli si sta instaurando la trattativa per Milik, il quale però aveva un accordo di massima con la Juventus di Sarri. L'esonero del tecnico complica ogni cosa e i bianconeri non sembrano più interessati al polacco e avrebbero scelto di virare sul bosniaco. Ci sarebbe anche la grana Higuain da risolvere, che ha fatto sapere di non voler lasciare la Juve prima della fine del proprio contratto, ma Pirlo sarebbe disposto a tenerlo a patto che arrivi un altro centravanti. Insomma, i tre club sono legati da un sottile filo e si aspetta solo che qualcuno faccia la prima mossa per sbloccare la situazione.

(gasport)