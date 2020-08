Juve: Dzeko attende il via libera. La Roma pensa a Mandzukic e Romero

La Juventus ha individuato in Edin Dzeko il sostituto ideale di Higuain, destinato a lasciare Torino. Il bosniaco - che ha battuto la concorrenza di Milik e Jimenez - è ritenuto la soluzione ideale da Pirlo e dalla dirigenza bianconera per qualità-prezzo. Dzeko costerebbe 10-15 milioni e l'operazione sarebbe agevolata dagli ottimi rapporti che intercorrono tra Paratici e Fienga: l'operazione Dzeko infatti potrebbe essere solo la prima tra Roma e Juve visto che i club continuano a ragionare su altri scambi che probabilmente coinvolgeranno Romero, difensore bianconero rientrato alla Juve dopo il prestito al Genoa.

Per vedere Dzeko alla Juve però devono ancora verificarsi alcune condizioni: la prima è che la Roma, prima di cedere, vuole trovare un sostituto all'altezza e una soluzione presa in considerazione in questi giorni a Trigoria potrebbe essere lo svincolato Mario Mandzukic. Una volta trovato il sostituto, toccherà a Dzeko fare la sua parte nella trattativa: la Roma vuole che sia il bosniaco a prendersi pubblicamente la responsabilità dell'addio e del trasferimento a Torino.

(Tuttosport)