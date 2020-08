Juve, cercasi punta: Dzeko il primo candidato

La Juventus è a caccia sul mercato di un nuovo numero nove che possa finalmente dare a Cristiano Ronaldo e compagni qualcosa in più per poter vincere con sicurezza sia in Italia che in Europa. Per questo motivo in cima alla lista dei desideri bianconeri c'è il nome di Edin Dzeko, attaccante della Roma, che piace molto a Pirlo. Il bosniaco ovviamente ha un bagaglio internazionale di partite disputate e vinte che fa gola alla società torinese e, per questo motivo, risponderebbe perfettamente all'identikit dell'attaccante ideale per la Juve. Le alternative non mancano, si pensa ancora a Milik, nell'orbita di mercato anche della Roma, e magari a qualche altro profilo internazionale. La Juve aspetta ma il tempo stringe e la soluzione va trovata rapidamente.

(gasport)