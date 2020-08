Juve: c'è Perin in uscita. La Roma ci pensa

La Juve potrebbe dire presto addio a Mattia Perin, il portiere rientrato a Vinovo dopo il prestito al Genoa. Per lui però la pista Atalanta, caldissima fino a pochi giorni fa, è attualmente in stand by: i bergamaschi infatti - che avrebbero preso Perin per sostituire l'infortunato Gollini - hanno preso tempo dopo che la prognosi di Gollini è risultata meno grave del previsto. Per Perin la destinazione alternativa potrebbe essere la Roma - se i giallorossi dovessero piazzare Pau Lopez - oppure un'avventura in Premier League.

(Tuttosport)