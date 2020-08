Inter: tutto su Kolarov. C'è il sì del serbo, adesso si tratta con la Roma

Per l'Inter la priorità di mercato è rappresentata da giocatori di esperienza internazionale. Per questo i nerazzurri hanno fatto un importante sprint per portare Kolarov a Milano, trovando già l'accordo con il giocatore. Che qualcosa si muovesse intorno a Kolarov si era capito già dopo la scelta di cambiare agente. E l’Inter è stata abile a muoversi sotto traccia negli ultimi giorni, ottenendo l’ok del giocatore al trasferimento a Milano. Ora i nerazzurri devono convincere la Roma a lasciar partire il serbo, che nell’ultima stagione ha avuto più di qualche difficoltà ambientale e che già all’inizio della sua avventura in giallorosso era stato accolto con diffidenza per via del passato alla Lazio. Il contratto di Kolarov scade nel 2021, e per l'Inter andare a trattare avendo già il sì del giocatore può essere sicuramente un vantaggio. Il trasferimento di Kolarov può essere anche un assist in futuro per Dzeko: i due sono legati da una grande amicizia dai tempi del City e il bosniaco è un pallino di Conte da sempre.

(Gasport)