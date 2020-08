Inter e Dea, richiesta di posticipo: verso l'ok

L'Inter ha fatto arrivare alla Lega di A una richiesta ufficiale per poter posticipare la prima giornata di campionato. La volontà dei club, espressa nell'ultima assemblea, è quella di iniziare la nuova stagione nel week-end del 19-20 settembre, ma dopo gli impegni in Europa League i nerazzurri chiedono più tempo per riorganizzare la ripartenza. Alla richiesta dei nerazzurri è seguita quella dell'Atalanta, che dopo la Champions ha lo stesso bisogno di tempo. La Lega è orientata ad accogliere le richieste dei due club e ufficialmente la decisione verrà presa nel prossimo cda. Il campionato di Inter e Atalanta inizierebbe così una settimana più tardi, probabilmente sabato 26, per poi recuperare la prima giornata tra la seconda e la terza del calendario.

(Gasport)