Il Napoli vuole Veretout

Il Napoli vuole rinforzare il centrocampo, e l'obiettivo numero uno è Jordan Veretout. Il ds partenopeo Giuntoli è infatti impegnato sul mercato per ingaggiare il francese che ha giocato l'ultima stagione con la maglia della Roma, in modo da garantire all’allenatore un centrocampo di livello e di qualità. Le intenzioni non mancano, dunque, ma resta da convincere il club giallorosso con cui si sta lavorando ad una doppia operazione: oltre al centrocampista francese il Napoli vuole anche Under.

L'identikit di Veretout è proprio quello chiesto da Gattuso, anche in previsione di un cambiamento tattico che si potrebbe rendere necessario per avere in campo, contemporaneamente, Osimhen e Mertens. Il Napoli che sta nascendo avrà proprio nel centrocampo il reparto di maggiore intensità, e Giuntoli vuole portarlo al top con l’ingaggio di Veretout.

(Gasport)